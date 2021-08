El ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) señaló en El Primer Café de Cooperativa, respecto a la discusión de un cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales que comienza esta semana, que la presión que ejercen parlamentarios que exigen la extensión de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es "artificial" y que "no habla de una buena convivencia, porque si yo te pongo la pistola al pecho de que de aquí al miércoles hago A o hago B de acuerdo a lo que tú hagas o no hagas, te genera una tensión artificial", agregando que "no me gusta esa suerte de chantaje en ninguna acción de la vida".

