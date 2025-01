Pensiones: "Los extremos no quieren acuerdo, pero éste da garantía de seriedad", dice Felipe Kast

"Yo sé que los extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha, muchas veces prefiere que no haya acuerdos, pero aquí hay un acuerdo que creo que da garantías de la seriedad con que se ha trabajado este tema", afirmó este viernes a El Diario de Cooperativa el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Felipe Kast (Evópoli), sobre la discusión del proyecto de reforma al sistema de pensiones.

El parlamentario sostuvo que "sobre todo las capas medias, que son a las que la PGU (Pensión Garantizada Universal) no les alcanza a aportar lo suficiente, (sus jubilaciones) van a tener con esta reforma un cambio bastante significativo".

"Probablemente, va a ser la reforma de pensiones más importante de los últimos 20 años, tanto por su monto como por su calibre, por el ahorro que tiene", anticipó Kast, que remarcó: "Yo esperaría a que primero se despache para no generar falsas expectativas, pero vamos bien encaminados".

Esta mañana, a partir de las 11:00 horas, la Comisión de Hacienda seguirá con la revisión de la iniciativa, luego de revisar en la víspera las indicaciones del Gobierno para atender las 11 áreas de riesgo fiscal que identificó el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

Entre los riesgos mencionados se encuentra la sostenibilidad de los compromisos del gasto fiscal, específicamente respecto a que la fuente de financiamiento de ingreso adicional del proyecto (la ley de cumplimiento tributario) no rinda lo que tiene proyectado, pues el organismo asesor señaló que esa normativa tiene un grado de incertidumbre.

"Tenemos una buena reforma entre manos y que requiere mejoras, sin lugar a dudas. Tuvimos al Consejo Fiscal Autónomo que nos planteó 11 preocupaciones y varias de ellas, afortunadamente, vamos a alcanzar a incorporarlas", dijo Kast.

"Aquí no estamos improvisando nada", enfatizó.

Los pendientes

El presidente de la Comisión de Hacienda señaló que, entre los temas pendientes, "lo más importante, primero, es tener bien los costos. Había un informe financiero que estaba incompleto: no se había incorporado la implicancia que tiene este proyecto con todos los colegios de Chile, con los consultores de Chile, y son elementos que fuimos analizando y entendiendo en la misma tramitación de Hacienda, y eso nos da la razón de que habría sido un error despacharlo el día miércoles como algunos querían, en 48 horas, un proyecto de más de 600 páginas".

"El otro elemento relevante", añadió, "tiene que ver con la gobernanza de este fondo que se va a crear y que va a manejar los ahorros de los trabajadores, de ese 1,5%. Va a tener una gobernanza más parecida al Banco Central que a la que tenía originalmente, que era la de la Comisión del Mercado Financiero, y eso creo que da más garantías de que esos fondos sean siempre blindados del ciclo político y que efectivamente estén protegidos, que tengan la rentabilidad correcta, para que tengamos ese 6% de nuevo ahorro bien protegido y con rentabilidades importantes para los trabajadores".

También "nos importa mucho el gatillo a la baja, que es, en el fondo, en el caso de que las proyecciones de ingresos sean menores a las esperadas qué hacemos, y ahí el Gobierno mandó una indicación que yo creo que habría que mejorarla levemente para hacerla aún más contingente a los ingresos futuros", señaló el senador.

"Lo otro que creo que falta", acotó, "es hacernos cargo del caso de que el fondo crezca mucho. No queremos que sea un monstruo con muchos recursos empozados que son de los trabajadores. Queremos que se le devuelvan a los trabajadores antes los recursos en caso de que haya superávit (...) Imagínate que tú tienes un fondo que genera 100 y ya empieza a crecer con los intereses que genera y tiene gastos permanentes muy inferiores... No tiene sentido ese superávit".

"Puede ser bajar la cotización a los trabajadores el día de mañana o que el 1,5% ya no tenga que prestárselo al Estado sino que simplemente quede en sus cuentas individuales. Son alternativas que estamos barajando para que, en caso de que hayan excedentes, también esa plata quede en manos de los trabajadores de inmediato y no tenga que esperar", complementó.

"No sabemos" cuándo se va a despachar el proyecto

En este contexto, Felipe Kast admitió que no saben cuándo la Comisión de Hacienda va a despachar a Sala del Senado el proyecto.

"Cuando me han dicho '¿Cuándo vamos a despachar de Hacienda?', bueno, no sabemos, pero estamos trabajando todos los días con seriedad, con espacio para poder estudiar, así que tranquilidad en aquello", aseguró el senador.

"Me han criticado mucho por no despachar en 48 horas y creo que el tiempo me ha dado la razón de que es mejor hacer las cosas bien que simplemente apurarse para tratar de hacer algún punto político", enfatizó.