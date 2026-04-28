Gobierno y CUT no lograron acuerdo sobre reajuste al salario mínimo

El Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no lograron llegar a un acuerdo para reajustar el sueldo mínimo, a dos días de que se cumpla el plazo para que el Ejecutivo ingrese el proyecto de ley que lo dicte.

Actualmente, el sueldo mínimo se cifra en 539 mil pesos y este viernes 1 de mayo -Día del Trabajador- debe entrar en rigor el nuevo monto. Además, también se deben reajustar la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar.

En este contexto, los ministros del Trabajo y de Hacienda, Tomás Rau y Jorge Quiroz, retomaron el diálogo a las 15:00 horas de esta jornada con los dirigentes de la CUT, pero no se logró llegar a ningún entendimiento -según informó el gremio-, por lo que se agotaron las negociaciones.

La propuesta de la multisindical era fijar el sueldo mínimo en 647 mil pesos, lo que constituye un alza de 108 mil pesos; un 20% del monto actual. Sin embargo, en su proyecto, el Gobierno propondrá al Congreso un alza de 23 mil pesos, hasta llegar a los 562 mil.

"El Gobierno enviará su proyecto y nosotros iremos al Congreso a exponer nuestras posiciones con los parlamentarios de Gobierno y de oposición para hacerles entender que el salario hoy tiene menos poder adquisitivo por el alza del petróleo", dijo el presidente de la CUT, José Manuel Díaz.

"No llegamos a un acuerdo. Propusimos una cifra que recupera el poder adquisitivo de las y los trabajadores tras el aumento (de los precios) del petróleo, de 647 mil pesos, que es bajo la línea de la pobreza. Pero el Gobierno solamente nos ofreció (un reajuste acorde con) el IPC", agregó.

"¿Qué reconoció el Gobierno? Que el IPC y el efecto real (inflacionario) del petróleo será ahora en abril. Por tanto, manifestamos nuestro rechazo a la propuesta que nos presentaron el ministro Quiroz y el ministro Rau, porque es insuficiente y no cumple con ninguna de las expectativas que consideramos necesarias", sostuvo Díaz.

En la misma línea, el secretario general de la CUT, Eric Campos, destacó que la multisindical planteó un reajuste de 637 mil pesos para avanzar en su objetivo del "salario vital" e hizo un llamado a marchar este viernes 1 de mayo.

CUT había pedido a ministros "ver la realidad"

En la antesala de la reunión con el Gobierno esta jornada, el líder de la CUT pidió pidió "a los ministros que vean la realidad" durante las conversaciones.

"La lejanía (que mantienen el Gobierno y la CUT) es que nosotros creemos que, (el día de) mañana, los trabajadores deben tener un incremento real que vaya a compensar lo que han perdido por efectos del (alza del) petróleo, y el Gobierno está mirando a dos, tres, cuatro, cinco años más el tema de la empleabilidad", señaló.

"Nuestra propuesta es que los compañeros puedan comprar más y la propuesta del Gobierno es que busquemos una medida, una política de creación de empleo de aquí al futuro. Nosotros creemos en lo concreto y las negociaciones son anuales", enfatizó Díaz.

"Este año, el coste de la vida para las y los trabajadores, y para los ciudadanos, es más caro. Conversaremos el 2027, el 2028 según sean las realidades, pero hoy día le pedimos a los ministros que vean la realidad", emplazó el líder de la CUT.

Ministro Rau: Aumento de salario podría afectar el empleo formal

Desde el Ejecutivo, en tanto, el ministro Rau afirmó que la negociación debía hacerse "con mucha dosis de realidad", pues el costo laboral para las pequeñas y medianas empresas ha crecido "fuertemente" con el salario mínimo "en mayor proporción" .

"Nosotros queremos crear más empleo formal, pero un aumento del salario mínimo puede afectar ese objetivo", agregó; mientras que el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, en su "opinión personal", consideró que el porcentaje de reajuste se defina en torno a la variación del IPC, que en marzo fue de 2,8% a 12 meses.

"Es importante que el mundo de los trabajadores, de los empleadores y el Ejecutivo tengamos esta conversación, pero una conversación también muy realista y aterrizada a la realidad que tenemos también hoy día", reforzó el subsecretario a La Tercera.

"Siendo conscientes de que los trabajadores requieren una mejora de sus remuneraciones para no perder ese poder adquisitivo, tampoco queremos generar las expectativas de que esto será muchísimo más alto, porque creemos que el mundo de los empleadores tenemos que entregar ciertas condiciones para que nuestra economía se dinamice", argumentó.

"En ese sentido, creemos también que, como ha subido constantemente el costo del empleo, esto (de incrementar el salario mínimo) sería también un costo que tendría que asumir la economía, y creemos que por eso debe haber un equilibrio", indicó.

"La verdad es que todavía no se han hablado de guarismos ni desde el Gobierno ni tampoco desde la CUT. Sin números sobre la mesa, ni siquiera la CUT nos ha dado cuáles son sus expectativas", sinceró Rosende.

"(De todos modos), la verdad es que yo creería que (el reajuste) debiese ser en torno al IPC, pero es una opinión más bien personal por lo que he podido instruirme y lo que hemos escuchado y conversado", añadió.