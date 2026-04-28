Reajuste del sueldo mínimo: CUT pidió al Gobierno que "vea la realidad" durante negociaciones

A dos días de que venza el plazo para que el Ejecutivo negocie con la CUT el reajuste del sueldo mínimo y envíe al Congreso el proyecto de ley que lo dicta, el principal gremio de trabajadores del país pidió "a los ministros que vean la realidad" durante las conversaciones.

Actualmente, el sueldo mínimo se cifra en 539 mil pesos y este viernes 1 de mayo -Día del Trabajador- debe entrar en rigor el nuevo monto. Además, también se deben reajustar la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar.

En este escenario, los ministros del Trabajo y de Hacienda, Nicolás Rau y Jorge Quiroz, retoman el diálogo a las 15:00 horas de esta jornada con los dirigentes de la CUT, cuyo presidente, José Manuel Díaz, espera que el reajuste permita que los trabajadores "compren más".

"La lejanía (que mantienen el Gobierno y la CUT) es que nosotros creemos que, (el día de) mañana, los trabajadores deben tener un incremento real que vaya a compensar lo que han perdido por efectos del (alza del) petróleo, y el Gobierno está mirando a dos, tres, cuatro, cinco años más el tema de la empleabilidad", señaló.

"Nuestra propuesta es que los compañeros puedan comprar más y la propuesta del Gobierno es que busquemos una medida, una política de creación de empleo de aquí al futuro. Nosotros creemos en lo concreto y las negociaciones son anuales", enfatizó Díaz.

"Este año, el coste de la vida para las y los trabajadores, y para los ciudadanos, es más caro. Conversaremos el 2027, el 2028 según sean las realidades, pero hoy día le pedimos a los ministros que vean la realidad", emplazó el líder de la CUT.

Ministro Rau: Aumento de salario podría afectar el empleo formal

Desde La Moneda, en tanto, el ministro Rau afirmó que la negociación debe hacerse "con mucha dosis de realidad", pues el costo laboral para las pequeñas y medianas empresas ha crecido "fuertemente" con el salario mínimo "en mayor proporción" .

"Nosotros queremos crear más empleo formal, pero un aumento del salario mínimo puede afectar ese objetivo", agregó; mientras que el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rossende, en su "opinión personal", consideró que el porcentaje de reajuste se defina en torno a la variación del IPC, que en marzo fue de 2,8% a 12 meses.

"Es importante que el mundo de los trabajadores, de los empleadores y el Ejecutivo tengamos esta conversación, pero una conversación también muy realista y aterrizada a la realidad que tenemos también hoy día", reforzó el subsecretario a La Tercera.

"La verdad es que todavía no se han hablado de guarismos ni desde el Gobierno ni tampoco desde la CUT. Sin números sobre la mesa, ni siquiera la CUT nos ha dado cuáles son sus expectativas", sinceró Rossende.

"(De todos modos), la verdad es que yo creería que (el reajuste) debiese ser en torno al IPC, pero es una opinión más bien personal por lo que he podido instruirme y lo que hemos escuchado y conversado", cerró.