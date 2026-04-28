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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Los resultados en las semifinales de ida en la Champions League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.

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La UEFA Champions League entra en su recta final con el inicio de las semifinales, donde cuatro equipos estarán luchando esta semana por acercarse a la gran definición del torneo.

Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl:

Martes 28 de abril

0-1: 17' Harry Kane, de penal (BAY)

Miércoles 29 de abril

  • Atlético de Madrid vs. Arsenal. 15:00 horas. Estadio Metropolitano.

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15:02 - | ¡Comienzan las semifinales de la UEFA Champions League! PSG ya se mide a Bayern Munich en la ida disputada en el Parque de los Príncipes

14:00 - | Alineaciones confirmadas en la cuenta de la Champions

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