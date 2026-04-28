Los resultados en las semifinales de ida en la Champions League
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La UEFA Champions League entra en su recta final con el inicio de las semifinales, donde cuatro equipos estarán luchando esta semana por acercarse a la gran definición del torneo.
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0-1: 17' Harry Kane, de penal (BAY)
15:02 - | ¡Comienzan las semifinales de la UEFA Champions League! PSG ya se mide a Bayern Munich en la ida disputada en el Parque de los Príncipes
14:44 - | Los jugadores de Bayern Munich en el calentamiento
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14:15 - | La alineación de PSG
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14:00 - | Alineaciones confirmadas en la cuenta de la Champions
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%uD83D%uDCCC Los 22 protagonistas para el inicio de las semifinales de la Champions League.
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13:52 - | Bayern ratificó su oncena
%u2757¡Formación confirmada para esta ida de semis de la @LigadeCampeones ! %uD83D%uDC4A pic.twitter.com/toLjckZerS— FC Bayern München Español (@FCBayernES) April 28, 2026
08:41 - | ¡Hoy arrancan las semifinales de la UEFA Champions League!
%uD83E%uDD29 ¡Vaya %uD835%uDC0F%uD835%uDC00%uD835%uDC11%uD835%uDC13%uD835%uDC08%uD835%uDC03%uD835%uDC00%uD835%uDC19%uD835%uDC0E se avecina en París! %uD83D%uDD25— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) April 28, 2026
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