La UEFA Champions League entra en su recta final con el inicio de las semifinales, donde cuatro equipos estarán luchando esta semana por acercarse a la gran definición del torneo.

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Martes 28 de abril

Paris Saint-Germain 0-1 Bayern Munich. Primer tiempo. Parque De Los Príncipes. Síguelo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 17' Harry Kane, de penal (BAY)

Miércoles 29 de abril