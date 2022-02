Actrices revelan acoso y agresión sexual por parte de Jerry Lewis

Un documental corto publicado por Vanity Fair acusa al comediante Jerry Lewis de acoso y agresión sexual, según declaraciones de ex compañeras en películas.

Las actrices Karen Sharpe y Hope Holiday hablaron sobre el comportamiento inadecuado de uno de los artistas más populares del mundo en los 50 y 60 y que falleció en 2017 a los 91 años.

Sharpe interpretó el papel del interés amoroso de Lewis en la comedia "The Disorderly Orderly" de 1964. La actriz dijo que en el camarín se le acercó "y me agarró. Empezó a acariciarme. Se desabrochó los pantalones. Francamente, me quedé estupefacta. Levanté la mano y dije: 'Espera un momento. No sé si este es un requisito para las actrices principales, pero es algo que no hago'. Pude ver que estaba furioso".

Por su parte, Holiday fue elegida para "The Ladies Man" de 1961 y afirmó que el primer día de trabajo Lewis la invitó a su camarín y cerró la puerta. "Entonces él comienza a hablarme: 'Sabes, podrías ser muy atractiva pero usas pantalones todo el tiempo. Nunca te he visto con falda. Tienes buenas piernas y buenas tetas'. Después me empieza a hablar de sexo. Me empieza a hablar sucio y mientras habla, se abre el pantalón, y sale lo feo y se empieza a masturbar. Estaba asustada. Me senté allí y tenía muchas ganas de irme".

El documental completo y el reportaje con las acusaciones de acoso y agresión sexual de Lewis fueron publicados en el sitio web de Vanity Fair.