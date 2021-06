El Hotel New York The Art of Marvel de Disneyland París es desde esta semana el primero del mundo dedicado al universo Marvel, con más de 350 obras de arte relacionadas con los Vengadores, hechas por 110 artistas de diferentes nacionalidades. Además de 561 habitaciones, cuenta con dos restaurantes, un bar, un gimnasio, dos piscinas, una sala con decorados de las películas Marvel, un espacio creativo para que los niños aprendan a dibujar a sus superhéroes favoritos y también una sala de convenciones.

LEER ARTICULO COMPLETO