Ice Cube rechazó millonario contrato tras negarse a vacunarse contra el COVID-19

Tras varios rumores sobre su supuesta salida de la película "Oh Hell No" hace un año, Ice Cube dijo en el podcast Million Dollaz Worth of Game haber rechazado el papel principal, por $9 millones de dólares, ya que, como exigencia, todos los miembros del elenco debían estar vacunados contra el COVID-19.

Tras ser consultado, el protagonista de la comedia "Quieren Volverme Loco", dijo "Rechacé una película porque no quería recibir la maldita vacuna".

Sin embargo, más tarde en la conversación aclaró que, pese a los rumores, la productora se habría negado a darle el papel por no estar vacunado: "No lo rechacé, ellos no me lo dieron porque no me iba a vacunar (...) No la necesito" aseguró el también rapero.

La película "Oh Hell No", que aún no tiene fecha de estreno, será protagonizada por Jack Black en el rol de "Sherman", un hombre que termina enamorándose de la madre de su amigo "Will", el papel que Cube no obtuvo, complicando las cosas entre ellos.