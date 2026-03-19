Confirman fallecimiento del carabinero baleado en Puerto Varas

Una semana después de que, en el contexto de un patrullaje en la comuna de Puerto Varas, recibiera un disparo que lo dejó con muerte cerebral, la Fiscalía Regional de Los Lagos confirmó el fallecimiento del sargento segundo Javier Figueroa.

A través de su cuenta de Instagram, el Ministerio Público expresó "sus más sentidas condolencias a Carabineros de Chile, así como a la familia y compañeros de labores" del uniformado "caído en acto de servicio".

"Su partida enluta no solo a su institución, sino que también a la comunidad a la que servía con compromiso y vocación. Reciban el afecto, la solidaridad y el acompañamiento de fiscales, funcionarias y funcionarios de la Fiscalía Regional de Los Lagos en este difícil momento", cierra el comunicado.

El efectivo se mantuvo estabilizado en el Hospital de Puerto Montt gracias a la ventilación mecánica, pero según consigna Meganoticias, su cuerpo no resistió un examen de apnea, al cual fue sometido la noche de este miércoles.

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