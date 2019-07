"Knives Out" es el nombre de la nueva película del director Rian Johnson ("The Last Jedi"), un thriller con tintes de comedia que estará protagonizado por un elenco de lujo. Chris Evans volverá a la pantalla grande tras despedirse del MCU para actuar junto a Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford y Michael Shannon, entre otros. La cinta debutará a fines de noviembre.

