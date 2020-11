La actriz Meryl Streep será la protagonista de "Let Them All Talk", una nueva película para HBO Max que narra la historia de una exitosa escritora que realiza un viaje en crucero con dos antiguas amigas, supuestamente para sanar viejas heridas. Sin embargo, sus amigas descubren que sus propias vidas han servido de insumo para que la novelista haga su trabajo. La cinta llegará el 10 de diciembre al servicio de streaming.

LEER ARTICULO COMPLETO