Confirmado: Ewan McGregor volverá a interpretar a Obi-Wan Kenobi

El actor escocés Ewan McGregor protagonizará una serie spin-off de su personaje de "Star Wars", "Obi-Wan Kenobi", para la plataforma de streaming Disney+.

Tras meses de rumores, el anuncio fue confirmado este viernes en la convención D23 Expo, durante el panel que presentaba las producciones originales que llegarán a Disney+.

Hello there! Just announced at #D23Expo: Ewan McGregor will reprise his role as Obi-Wan Kenobi in a new original series, coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/Bk67rslEYU