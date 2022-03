Taron Egerton se desmaya durante el debut de su obra de teatro

El actor Taron Egerton, conocido por su trabajo en "Rocketman" y la saga "Kingsman", sufrió un repentino desmayo mientras se presentaba en la función inaugural de "Cock", su nueva obra de teatro.

El espectáculo se desarrolló este fin de semana en el Ambassadors Theatre de Londres, donde varios asistentes reportaron que Egerton colapsó en medio del show y que fue atendido por un doctor que estaba en el público, según recogió Deadline.

Tras el tenso momento, las cortinas del escenario volvieron a abrirse para dar paso a la directora Marianne Elliott, quien explicó que el artista de 32 años se encontraba "absolutamente bien".

Sin embargo no pudo continuar con la obra y tuvo que ser reemplazado por el actor Joel Harper-Jackson.

Horas más tarde Egerton publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde indicó que "me desmayé durante la primera función de 'Cock' anoche. Estoy completamente bien. Un poco de dolor de cuello y un ego dañado, pero estoy bien".

First night drama.



Taron Egerton collapses on stage 90 minutes into the first night of West End run of new play #Cock.



Taron dazzled with his range and wordplay in this bitchfest of a play.



A doctor in the audience attended him.



Now waiting to see if the show goes on. pic.twitter.com/dowJUzvEfH