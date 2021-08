Finalmente, tras filtraciones y rumores, Sony y Marvel estrenaron el esperado tráiler oficial de "Spider-man: No Way Home" que tiene la aparición de Jamie Foxx como "Electro", que estuvo en "The Amazing Spider-Man 2" de 2014 y Alfred Molina como "Doctor Octopus", villano que apareció en "Spider-Man 2" de 2004, junto con la confirmación del regreso de "Green Goblin". La cinta se estrenará el próximo 17 de diciembre.

LEER ARTICULO COMPLETO