El grupo humorístico Fusión Humor publicó un video en el que agradeció el cariño del público y desmintió cualquier teoría conspirativa sobre la PDI, el "Cebolla" y una posible censura de su show. "Estamos felices y queremos aclarar que no nos cortaron. Nosotros nos excedimos. No nos cortaron ni nos sacaron con PDI. Los animados no tienen nada que ver", dijeron.

LEER ARTICULO COMPLETO