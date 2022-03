Fan chilena logró que Miley Cyrus usara chaqueta confeccionada a mano

Durante su paso por Lollapalooza Chile, la estadounidense Miley Cyrus cautivó con su cercanía con fanáticos locales en su show del pasado sábado.

La voz de "Wrecking Ball" llevó a tal punto su complicidad con sus seguidores que en su presentación usó en una canción una chaqueta confeccionada a mano por una fan chilena, que estaba en primera fila y que le lanzó la pieza apenas la cantante se la pidió desde el escenario.

La pieza la creó la fanática Catalina Barahona, quien escribió "MILEY" con cristales que pegó manualmente, además de incluirle estrellas y otras figuras luminosas.

Ready to see Miley tomorrow in Lolla Chile!!😭😭🤍 @MileyCyrus @MileyUpdates @mileyworld pic.twitter.com/S0jYLVjRrU