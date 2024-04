Edo Caroe desató la furia en Copiapó por polémica broma

Una polémica broma lanzó Edo Caroe sobre Copiapó, desatando indignación en la ciudad nortina.

En medio su presentación en dicha ciudad con su gira "Peligrosamente Bien", el comediante dijo: "Es bonito estar en Copiapó, en esta ciudad fascinante. Yo sé que no es bueno pararse en el escenario y criticar la ciudad a la que uno vino, pero hace poco estuve en Talca y fui injusto. Realmente no se puede creer este lugar".

Pero no fue todo, ya que mientras avanzaba la rutina, continuó con sus críticas: "No había nada para hacer, realmente. Pregunté: '¿Qué se puede hacer en Copiapó?' Y muchos me decían: 'podrías ir a la playa, está como a una hora'. Pero una hora ya no es Copiapó, entonces dejen de usufructuar de ese lugar".

"Realmente en un momento pensé en irme, el día se hizo interminable. Si el aeropuerto hubiese estado más cerca, yo me mando a cambiar. No sé cómo vinieron a parar acá, porque no están acá por propia voluntad, ¿cierto?", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Edo Caroe (@edocaroemago)

Edo Caroe recibe ola de críticas

Ante esto, el humorista fue duramente criticado por los copiapinos, abriendo un debate en redes sociales.

"Copiapó es hermoso", "mal agradecido... las entradas no fueron gratis", "clásico comentario de un santiaguino", "estamos aquí por el trabajo bien remunerado", "Yo soy de aquí y qué se cree este", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Asimismo, otros expresaron estar de acuerdo con el humor negro del también mago, asegurando que el centralismo del país ha dejado fuera las regiones.