El protagonista de la serie Pose se presentó (como es costumbre) en el show de Año Nuevo de Times Square, pero esta vez no tuvo un mar de espectadores. Los neoyorquinos hicieron caso y disfrutaron el espectáculo en su casa. Eso no impidió que el actor y cantante pusiera todo el corazón en su presentación en la que cantó For What It's Worth, canción que se transformó en un himno del movimiento Black Lives Matter.

