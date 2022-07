Carlos Santana se desmayó en pleno show

El guitarrista Carlos Santana se desmayó mientras realizaba un show la noche de este martes en Michigan.

Según reportaron asistentes, el músico de 74 años colapsó en el escenario del Pine Knob Music Theatre, un anfiteatro al aire libre en Clarkston, a unos 64 kilómetros al noroeste de Detroit.

Un reportero estadounidense publicó una fotografía en la que se ve a personal médico en el escenario. "Se pidió orar por él debido a un 'problema médico grave'", escribió.

#BREAKING: Carlos Santana just passed out on stage at ⁦@PineKnobMusic⁩. Medical personnel on stage. Crowd asked to pray for him because of a “serious medical” issue. Pic via ⁦@LoriPinsonFOX2⁩ pic.twitter.com/6VqHkBwVIT