Los raperos Kanye West y Travis Scott no solo comparten el amor por la música, si no que también algunos lazos familiares. El primero es esposo de Kim Kardashian, quien a la vez es hermana de Kylie Jenner, la pareja de Scott. Los cuñados estrecharon esa relación con el lanzamiento de "Wash Us In The Blood", su nueva colaboración.

