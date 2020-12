Enigmático rapero enmascarado MF DOOM muere a los 49 años

Las malas noticias no se detienen en 2020. A la larga lista de artistas y celebridades que partieron este año se sumó un nombre de última hora: se trata del conocido rapero y productor británico MF DOOM, quien falleció a los 49 años.

El fallecimiento de Daniel Dumile se produjo el pasado 31 de octubre según informó su esposa Jasmine en las redes sociales de MF DOOM.

"Fue el mejor esposo, padre, maestro, estudiante, compañero de negocios, amante y amigo que pude pedir. Gracias por todas las cosas que me mostraste, me enseñaste y me diste a mi, a nuestros hijos y a nuestra familia", fueron las palabras de despedida de la mujer del rapero.

Desde mediados de los 90 Daniel Dumile comenzó a rapear con un particular estilo lírico y una máscara similar a la del villano "DOOM" de los cómics de Marvel. Dicho personaje fue la principal inspiración para la portada de "Operation: Doomsday", su aclamado disco debut de 1999.

Además de una sólida carrera solista, MF DOOM se desempeñó como productor para varios artistas del género y colaboró en diversos proyectos con colegas como Danger Mouse, Ghostface Killah y Damon Albarn (Gorillaz, Blur), entre otros.

Por ahora se desconocen las causas del deceso del rapero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MF DOOM. ALL CAPS. (@mfdoom)