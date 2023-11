Fauna Primavera 2023 bajó el telón con impecable show de Pulp

11 años después de su debut en Chile, Pulp volvió al país para cerrar el festival Fauna Primavera 2023, que tuvo dos jornadas con 30 mil personas en total.

La Ciudad Empresarial recibió el segundo día del festival luego de una primera jornada el viernes 24 marcada por la fiesta de Blur.

Este sábado, 15 mil personas llegaron hasta Huechuraba con un ambiente más relajado y cómodo que el viernes, tomando en cuenta que hubo mayor número de artistas y que todo partió más temprano. El calor sabatino en Santiago, que llegó a los 30 grados, se hizo sentir.

El ambiente comenzó a tomar forma con Babasónicos que se presentaron cerca de las 20:00 horas con éxitos como "Microdancing", "Carismático" e "Irresponsables", para luego el set electrónico de WhoMadeWho.

El plato fuerte vino a las 22:00 horas con Pulp, el grupo británico que volvió a los escenarios este 2023 después de una década de pausa. Pese al tiempo y las bajas en el camino, los de Sheffield mantienen la energía desde el primer minuto, como quedó claro con "I Spy", que dio inicio a su concierto con un previo mensaje en español de introducción para los asistentes.

Durante una hora y media, Jarvis Cocker, su carismático líder, fue la estrella con su conocida puesta en escena llena de bailes, chistes y teatralidad; incluso hubo un momento de emotividad para recordar a Steve Mackey, bajista histórico que murió este año.

En cuanto a las canciones, no faltaron sus éxitos, totalmente coreados y bailados por el público rendido ante Cocker: "Disco 2000", "F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E", "Do You Remember the First Time?" y "Babies", despidiéndose con "Common People".

Fauna Primavera culminó su edición 2023, que debutó en Ciudad Empresarial como un lugar lejano, con problemas de tránsito y que merece un mejor recinto para una próxima edición.

Setlist de Pulp Chile 2023