Este fin de semana la cantautora Fiona Apple fue parte del festival New Yorker, ocasión que aprovechó para interpretar por primera vez su último disco "Fetch the Bolt Cutters" en una sesión en vivo. Junto a una sólida banda de apoyo, la estadounidense tocó “I Want You to Love Me”, “Shameika" y el tema que da nombre a este aclamado álbum.

