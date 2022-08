Joan Manuel Serrat suma segundo show en Chile este 2022

La productora Cultura Ciudadana anunció que Joan Manuel Serrat agregó un segundo show en Chile como parte de su gira de despedida "El vicio de cantar 1965-2022".

La segunda presentación quedó para el 13 de noviembre en Movistar Arena, un día después del show originalmente anunciado y que había agotado sus tickets.

Será la última vez del catalán en Chile con una despedida que surgió en medio de la pandemia. "Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", dijo el año pasado.

Las entradas para el segundo show de Serrat en Chile estarán disponibles el martes 16 por Puntoticket.