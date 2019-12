Las 15 canciones que definieron la última década

La última década fue especial no solo para la música chilena, también lo fue a nivel internacional. La creciente presencia femenina en las listas de éxitos o la irrupción de la música latina en el mercado anglo serán algunos de los hitos más destacados.

Sin importar los estilos ni los países de procedencia, en Cooperativa realizamos una lista con las 15 canciones internacionales que definieron los últimos 10 años:

Adele – "Rolling in the Deep" (2010)

De forma rotunda, Adele se presentó ante todo el mundo desde Inglaterra con esta melodía que mezclaba sonidos disco, el blues y el gospel. Imposible no seguir el ritmo de este tema que la cantante, además, provoca escalofríos con su voz a la hora del coro e interpretar apasionante y desgarradoramente las palabras "We could have had it all" ("Pudimos haberlo tenido todo"). / Javier Núñez.

Katy Perry - "Firework" (2010)

En ese inmenso disco que es "Teenage Dream" de Katy Perry, repleto de éxitos pop, se incluye este tema, una suerte de voz inspiradora y que ayuda a la autoconfianza con la metáfora de los fuegos artificiales. La canción además es la prueba de que la calidad vocal de Perry estaba en su mejor momento. / Javier Núñez.

Calle 13 - "Latinoamérica" (2011)

Cuando Calle 13 ya era el nombre latinoamericano con mejor presente a inicios de la década lanzó esta canción que logra definir a través de la historia, la cultura, la política y la geografía lo que es esta parte del mundo. Con una letra emotiva y la participación de nombres como la peruana Susana Baca y el argentino Gustavo Santaolalla, aquí está la mejor canción de Calle 13. / Javier Núñez.

Rihanna - "Diamonds" (2012)

En la década anterior Rihanna logró convertirse en una estrella a nivel mundial y una de las divas pop mejor catalogadas dentro del mercado. Sin embargo fue en 2012 cuando la artista de Barbados logró definirse a nivel estético y sonoro con su álbum "Unapologetic", y su primer sencillo "Diamonds". / Osvaldo Lizama.

Pharrell Williams – "Happy" (2013)

Aprovechando el impulso de "Get Lucky", Pharrell Williams decidió seguir la senda de los sonidos comerciales y a fines de 2013 escribió, para "Mi villano favorito 2", "Happy". El tema se transformó en el más escuchado al año siguiente e incluso fue nominado a los premios Oscar. Williams no ganó, pero sabía que había escrito uno de los coros más reconocidos de toda la década. / Osvaldo Lizama.

Lorde – "Royals" (2013)

Quizás el mejor reflejo de la sociedad de esta nueva década se puede apreciar en el primer single de Lorde. El rechazo a la riqueza y a los lujos es lo que canta la neozelandesa con su cautivante voz, en un tono lento pero que sirve también para proponer sonidos como el hip hop y el pop contemporáneo. / Javier Núñez.

Arctic Monkeys - "Do I Wanna Know?" (2013)

La mejor banda de rock de la década llegó a su momento más masivo con la lanzamiento de su disco "AM" en 2013 y con este tema inicial que marcó el cambio en su sonido, que pasó de las guitarras sucias a un estilo tomado del hip hop para ofrecer un sonido oscuro y a veces juguetón. El sensual ritmo de "Do I Wanna Know?" se convirtió en una marca del grupo británico durante esta década. / Javier Núñez.

Daft Punk – "Get Lucky" (2013)

Si había una alianza impensada era la de Daft Punk junto a Pharrell Williams. El dúo, siempre ligado a la electrónica y con un grupo de seguidores bien alejado de lo pop, regresó después de cinco años de silencio pero lejos de la música futurista de sus tres entregas anteriores: el funk, el disco y la alegría se unieron entre la dupla, Williams y el ingrediente esencial, el guitarrista Nile Rodgers. / Javier Núñez.

Mark Ronson y Bruno Mars – "Uptown Funk" (2014)

Hasta ese momento el trabajo más famoso de Mark Ronson había sido producir a Amy Whinehouse. Pero en 2014 el británico hizo dupla con la súper estrella Bruno Mars y juntos se despacharon esta pegajosa canción que incluía todos los viejos trucos de la música negra. Varios quisieron sacar réditos de su éxito con demandas por plagio, incluido el propio Charly García. / Osvaldo Lizama.

J Balvin - "Safari" (2016)

No cabe duda que el colombiano J Balvin es uno de los artistas de la década a nivel mundial. Si bien en los últimos años el cantante ha firmado sus mayores éxitos, fue en 2016 con "Safari" cuando dio un vuelco al reggaeton. En alianza con el ya reconocido Pharrell Williams, el sudamericano supo refrescar los sonidos del género y abrirlos a un público más transversal. / Osvaldo Lizama.

Luis Fonsi y Daddy Yankee - "Despacito" (2017)

Como en los 2000 la salida de "Barrio Fino" de Daddy Yankee definió el destino del reggaeton, en 2017 el puertorriqueño junto a su compatriota Luis Fonsi llevaron a este estilo latino al mercado anglo. Con el beat característico, pero con una coqueta letra y la inclusión de sonidos folclóricos, la canción logró trascender más allá de los idiomas. / Osvaldo Lizama.

Ed Sheeran - "Shape of You" (2017)

Pocas canciones pueden demostrar con el paso del tiempo su vigencia como este éxito de Ed Sheeran. Con el dancehall como bandera, el británico regala un tema bailable y alegre, con algo del Caribe también dentro de los casi cuatro minutos que dura este éxito. / Javier Núñez.

Dua Lipa - "New Rules" (2017)

Tras un puñado de excelentes sencillos, la británica Dua Lipa explotó a nivel mundial con "New Rules", una canción con un mensaje distinto al tradicional de la artista femenina: con su profunda voz, Dua Lipa invita a sus compañeras de género a dejar de lado las penas de amor y tomar la situación por las riendas. Rápidamente el tema le valió fama mundial. / Osvaldo Lizama.

Rosalía - "Malamente" (2018)

En los últimos dos años la crítica mundial se rindió ante una joven voz catalana. "Malamente" fue el primer golpe de Rosalía, una mezcla de pop, hip hop y sus raíces flamencas. Un ejemplo perfecto del rescate de las clásicas tradiciones ibéricas. / Osvaldo Lizama.

Lady Gaga – "Shallow" (2018)

Parecía ser otra película musical romántica, pero "A Star is Born" no solo nos entregó una historia formidable sino que también quizás la mejor letra de la carrera de Lady Gaga. Una balada rock potente que va creciendo en intensidad y un coro fulminante, con una lírica cruda que puede ser la pieza que lleve a Lady Gaga a una etapa más tranquila de su trayectoria. / Javier Núñez.

