Las series más destacadas de la última década

Los últimos 10 años dejaron decenas de buenos programas y series de televisión. Incluso algunas de ellas marcaron un hito en la pantalla chica y pelean por el puesto de las mejores de toda la historia.

Fue en esta década también donde surgieron las plataformas de streaming y con ello una nueva dinámica de mercado: se multiplicaron las producciones, los actores pasaron del cine a la televisión y los usuarios vieron diversificada la oferta.

No importa cuántas temporadas ni en qué formato se emitió: aquí están las 15 series que marcaron la década según el equipo de Magazine de Cooperativa.

Breaking Bad (2008 - 2013)

Tres temporadas dentro de la década le bastan a la serie creada por Vince Gilligan para colarse como lo más destacado. Virtudes tiene de sobra: nunca decae, un arco impresionante de personajes que quedaron en la memoria colectiva, una calidad en la dirección y fotografía maravillosa y unas actuaciones de manual. Todos sus premios y loas son más que merecidas. Tiene, además, esa obra de arte llamada "Ozymandias". / Cristóbal Meléndez.

Los 80 (2008 - 2014)

Se estrenó en la década pasada, pero fue en esta donde vivió sus mejores momentos. Con una sencilla historia de una familia promedio navegando por la turbulenta década del 80, esta serie logró conquistar a la audiencia y se transformó en un fenómeno de la televisión chilena pese a que el mercado no estaba acostumbrado a consumir este formato. Con dolorosos giros, personajes entrañables e inolvidables historias "Los 80" no solo logró reunir a la familia chilena en torno a la televisión –muy al estilo de la época-, si no que alcanzó la chapa de patrimonio cultural del país. / Osvaldo Lizama.

Parks and Recreation (2009 - 2015)

El género "mockumentary" (o falso documental) tuvo su mejor versión con "Parks and Recreation". Un elenco inigualable, el humor ascendente y un guión que fue mejorando con el tiempo hicieron de la serie una producción de culto, haciendo que un trabajo burocrático de una entidad municipal se volviera interesante gracias a nombres como "Ron Swanson", "April" y "Andy", los mejores personajes de la serie. / Javier Núñez.

Game of Thrones (2011 - 2019)

Durante varios años fue considerada como la serie más importante del momento. La fantasía basada en las novelas de George R.R. Martin tenía de todo: grises personajes que cambiaban sus intenciones en un parpadeo, grandes escenas de acción, actuaciones memorables, una historia sabrosa y compleja y un aspecto técnico envidiable. Ni siquiera su desprolijo y confuso epílogo fue capaz de borrar la huella que "Game of Thrones" dejó en la última década. / Osvaldo Lizama.

Black Mirror (2011 - actualidad)

El valor de "Black Mirror" no radica en su calidad -que se vio extraviada en sus últimas temporadas-, si no que en su novedad. Esta antología que aborda la influencia de la tecnología en la humanidad es propietaria de episodios inolvidables, como su impactante piloto o el larga duración "White Christmas", por solo nombrar algunos. Buenos o malos, cada capítulo de la serie es una invitación a repensar qué queremos y hacia dónde vamos como humanos. / Osvaldo Lizama.

El Reemplazante (2012 - 2014)

Cuando una serie logra seguir vigente, habla del impacto que logró. En un país no acostumbrado a realizar este tipo de producciones, "El Reemplazante" supo brillar gracias a una trama que no es más que reflejo de nuestra sociedad. La falta de oportunidades, la precariedad de la educación pública y los sueños como motor para cambiar un destino que parece establecido por las normas de un sistema depredador, fueron las claves para que esta historia marcara tanto. Un imprescindible de la TV chilena. / Cristóbal Meléndez.

The Americans (2013 - 2018)

¿Quién dijo que una serie no popular no puede ser parte de estos listados? "The Americans" no tuvo la audiencia de "Game of Thrones", el arrastre de "Breaking Bad" o el marketing de algunas producciones de Netflix, pero sí contó con el total respaldo de una crítica que se rindió a sus pies. Y muy merecido, porque a lo largo de sus seis temporadas, este drama de una pareja de espías rusos trabajando en Estados Unidos durante la Guerra Fría, logró crear un relato orgánico, coherente y lleno de detalles impresionantes. Larga vida a los Jennings. / Cristóbal Meléndez.

Orange is the New Black (2013 - 2019)

La historia real adentro de una cárcel de mujeres puede ser terrible. Y algo así se ve en "Orange is the New Black", una producción que aunque está encabezada por "Piper" nos entrega un grupo de mujeres con tantas características como problemas, en el presente y en el pasado. Emociones e historias humanas en las que el mínimo detalle puede provocar hasta una amenaza de muerte. / Javier Núñez.

Bojack Horseman (2014 - 2020)

Al principio a esta serie animada de Netflix le costaba convencer con su concepto: un caballo-humano que además es un actor decadente de Hollywood intentado retomar su carrera. Pese a su distancia con la realidad, "Bojack Horseman" termina siendo una de las series más humanas de la década. Con personajes absorbidos por los vicios del capitalismo y la fama, la producción alterna escenas hilarantes con momentos que explotan en la cara y que nos hacen notar la decadencia del mundo en el que vivimos. / Osvaldo Lizama.

Fargo (2014 - actualidad)

Noah Hawley instauró el universo de la gran película de los hermanos Coen (1996) en tres temporadas muy atractivas. El género policíaco vivió un segundo aire en esta década con historias de un mayor desarrollo y no con series procedimentales cuyos casos se resolvían durante un capítulo. En "Fargo", se suman toda la esencia de la cinta noventera: humor negro y hasta absurdo, giros inesperados, mucha violencia y "villanos" que nacieron para hacerlo, a pesar que nunca lo imaginaron. / Cristóbal Meléndez.

True Detective (2014 - actualidad)

El equipo perfecto se juntó en la primera temporada de "True Detective": Cary Joji Fukunaga, Matthew McConaughey y Woody Harrelson regalaron un drama que enganchó desde el primer minuto, lleno de visión, misterios, frases y movimientos pocas veces vistos en la televisión reciente. La temporada 2 fue un desastre reivindicado en la tercera temporada gracias al mejor actor de los últimos años, Mahershala Ali. / Javier Núñez.

Atlanta (2016 - actualidad)

La representante del "nuevo humor" en televisión, alejada de los gags tradicionales de la típica sitcom noventera. Bienvenido al humor negro, la sátira, el drama de la vida cotidiana y asfixiante mezclada con los momentos más hilarantes e irrisorios. El deseo de la fama musical en medio de una ciudad que no quiere redimirse. Donald Glover en estado puro. / Cristóbal Meléndez.

The Crown (2016 - actualidad)

La Reina Isabel, el personaje más emblemático de la historia del Reino Unido, tenía que tener una visión televisiva a su altura. El compromiso de Netflix con la estética, la producción y los hechos conocidos por el mundo es extraordinario, para que decir con un elenco de un alto nivel que hasta se dio el lujo de incorporar a figuras como Olivia Colman y Helena Bonham Carter. La grandilocuencia de la Monaquía en su mejor esplendor. / Javier Núñez.

Stranger Things (2016 - actualidad)

"Stranger Things" llegó en el momento indicado, cuando el juego de la nostalgia, la cultura nerd y lo "vintage" vivía su momento más álgido. Un pueblo ficticio nos entregó a personajes inmensamente simpáticos que tuvieron una amenaza extraña y aterradora que ayudó a elaborar una producción más dedicada a la melancolía que a cautivar a la industria. / Javier Núñez.

Twin Peaks: The Return (2017)

26 años después de su inconcluso final volvió con una temporada que le bastó para meterse entre lo mejor de la década. Con David Lynch actuando y dirigiendo, el retorno de "Twin Peaks" mantiene a buena parte de su elenco para una historia que engancha perfectamente con la que se emitió a comienzos de los 90. Al habitual encanto hogareño de la serie, se suman en esta tercera temporada surreales elementos que solo pueden salir de una mente como la de Lynch, incluyendo un episodio que hace explotar, literalmente, la cabeza del espectador. / Osvaldo Lizama.

