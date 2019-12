Las canciones chilenas inolvidables de la última década

Sin dudas, la música chilena tiene un presente sólido que tuvo su base en lo que artistas locales construyeron dentro de los últimos 10 años.

Con el pop como género predominante, músicos chilenos se transformaron en nombres importantes no solo en la escena local, sino que algunos incluso alcanzaron repercusión fuera de Chile.

Del pop cebolla al pop bailable, las 15 canciones chilenas más memorables lanzadas entre 2010 y 2019 seleccionadas por el equipo de Magazine de Cooperativa.

Chico Trujillo, "Gran pecador", 2010

El nombre de Chico Trujillo, está claro, que es sinónimo de fiesta desde inicios de siglo. Aunque sus mayores éxitos fueron en la década pasada, en la presente siguen vigentes (más en vivo que en el estudio) y justo cuando decidieron celebrar sus 10 años, presentaron en 2010 "Gran Pecador", una obra maestra bailable de casi siete minutos. La historia de un hombre mujeriego en clave cumbia es pieza imperdible en cualquier momento de celebración desde entonces. / Javier Núñez.

Los Vásquez, "Miénteme una vez", 2010

Son los artistas chilenos más populares de toda la década. Pese a su negativa de participar en eventos televisados, el dúo Los Vásquez se hizo parte del ADN del cancionero popular con "Contigo pop y cebolla", su álbum debut. Allí destaca entre otras "Miénteme una vez", una "cebollera" composición que habla de amoríos en las sombras, con un acordeón y un bloque de vientos que incitan, literalmente, a abrirse las venas con un cuchillo. / Osvaldo Lizama.





Pedropiedra, "Vacaciones en el más allá", 2011

Siempre inquieto, Pedropiedra ha recorrido la música chilena en la década en primera persona, desde ser acompañante de nombres como Jorge González y 31 Minutos hasta lanzar cuatro álbumes en 10 años. Pero en esa vasta discografía, donde su música se enfila más por la alegría, el regocijo y lo absurdo, aparece "Vacaciones en el más allá", una canción pegajosa, hilarante y con un sonido que sigue pegado en la cabeza por harto rato después de escucharlo. / Javier Núñez.

Noche de Brujas, "Me gusta todo de ti", 2011

Es una de las bandas tropicales más populares de la última década, con un extenso repertorio de hits que se toman cada fiesta en Chile. Pero es "Me gusta todo de ti" la composición más grande de Noche de Brujas: una melodía de bronces inconfundible, el característico teclado distorsionado del grupo y una coqueta letra a cargo de la gran voz de Héctor "Kanela" Muñoz hacen de esta canción un imperdible en la pista de baile. / Osvaldo Lizama.

Ana Tijoux, "Shock", 2011

En 2011 Ana Tijoux irrumpe en Latinoamérica con "La bala", su segundo disco solista cuyo mensaje estaba atravesado por la justicia social. "Shock", su primer sencillo, apareció en pleno movimiento estudiantil y se transformó en un himno que hasta el día de hoy resuena en las calles del país. Una directa lírica que apunta a los gobernantes y a la famosa doctrina del shock, con tintes militares en lo musical y con un estilo que la chilena repetiría en sus trabajos siguientes. Así como en los 80 fue "El baile de los que sobran" o en los 90 "Vuelvo" de Illapu, es "Shock" la gran "canción protesta" de este milenio. / Osvaldo Lizama.

Javiera Mena, "Luz de piedra de luna", 2012

La carta pop femenina más destacada de la década partió el 2010 con su disco llamado simplemente "Mena", una aventura que tenía la misión de mantener el ímpetu que había dejado su debut "Esquemas juveniles" años antes. Y la chilena lo logró con un disco bajo la manija de Cristián Heyne como productor y el trabajo compositivo de Mena que tiene en "Luz de piedra de luna" la amalgama de la fresca propuesta que es imposible de no bailar. / Javier Núñez.

Los Bunkers, "Bailando solo", 2013

Nadie vio venir el fin de la carrera en 2014 de Los Bunkers, sobre todo cuando habían entregado uno de sus álbumes más complejos y experimentales, musicalmente hablando, "La velocidad de la luz". Allí, entre canciones sobre desamor y temas sociales, está "Bailando solo", una canción que escapaba del habitual rock de guitarras y se acercaba más al pop bailable, siendo finalmente la mejor carta de despedida del quinteto. / Javier Núñez.

Manuel García, "Acuario", 2012

"Acuario" no sólo es el nombre del cuarto álbum como solista de Manuel García, es también, probablemente, la mejor canción de su amplio repertorio. El fiel reflejo de lo que buscó con este álbum, alejarse de lo que realizó anteriormente y comenzar un experimento donde la música electrónica se hizo presente. Ritmo y una letra que invita a empezar otra etapa. Lo que el artista quería, lo encontró a la perfección con un tema emblema de esta década. / Cristóbal Meléndez.

Gepe, "Fruta y té", 2013

Con tres discos más cargados a la trova, Gepe se atrevió en 2012 con su álbum "GP" a ir hacia el lado bailable, sin descansar de su estilo más folk. Por ello, rescató los sonidos reggae, se motivó con el relajo de esos acordes y le aplicó una letra simple pero bien profunda para crear "Fruta y té". Un tema que pasó a la eternidad gracias a su liviandad y que le abrió más posibilidades que desarrolló en los años siguientes. / Javier Núñez.

Francisca Valenzuela, "Prenderemos fuego al cielo", 2014

Cuando ya miraba más allá de Chile, la cantante tuvo en 2014 una muestra de por qué se convertiría en una de las más interesantes propuestas a nivel latinoamericano. Electropop duro y puro, Valenzuela puso las máquinas, los sintetizadores y el baile por sobre la propuesta con piano de sus comienzos, creando en "Prenderemos fuego al cielo" su mejor canción. / Javier Núñez.

Mon Laferte, "Tu falta de querer", 2015

El ejercicio de escoger una composición de Mon Laferte es complejo si tomamos en cuenta que, de sus últimos discos, cada uno es mejor que el anterior. Sin embargo pocas composiciones logran reflejar el alma de Mon como artista. Allí "Tu falta de querer" saca varios cuerpos de ventaja con una potente interpretación, arreglos musicales que recuerdan a lo más sufrido del cancionero mexicano y un triste pero pegajoso coro que puso a cantar a todo un continente. / Osvaldo Lizama.

Alex Anwandter, "Siempre es viernes en mi corazón", 2016

En el disco más político de Anwandter, "Amiga", el chileno regala una abundante dosis de baile con el himno "Siempre es viernes en mi corazón", que le dio el sello y el toque musical más notable de su carrera justo cuando ya miraba Norteamérica como mercado. Aunque el título evoca la alegría del último día hábil, su letra incluye la potente frase "la Iglesia me mandó al infierno / y el Congreso piensa que estoy enfermo". / Javier Núñez.

Santaferia, "El gil de tu ex", 2017

Con varios hits imborrables y sólidas presentaciones en vivo, Santaferia se instaló como uno de los imperdibles del circuito nacional. Pero fue en 2017, con el estreno de su disco "En el ojo del huracán", que Pollo González y compañía lograron inmortalizar su mejor composición: "El gil de tu ex", una canción que tiene el sello de Santaferia con su inconfundible bloque de bronces, su guitarra estilo bailanta argentina y la nostálgica voz de González acompañada de una letra que envalentona a los que han fallado en el amor. / Osvaldo Lizama.

Cami, "Abrázame", 2017

Tras mostrar una faceta más cercana a la balada y el romanticismo en los inicios de su carrera, Camila Gallardo estrenó en 2017 su tema más transversal hasta la fecha. "Abrázame" no solo es un llamado a dejar las diferencias de lado como sociedad, también es una canción que logró hacerse un espacio en el mercado publicitario sonorizando una decena de comerciales televisivos y radiales. Además, es el primer acercamiento de Cami con los sonidos folclóricos que iría replicando en sus trabajos posteriores. / Osvaldo Lizama.

Paloma Mami, "No te enamores", 2018

La gran sensación del pop chileno de los últimos años partió su carrera con un tema en inglés. Si bien su éxito fue arrollador, no alcanzó lo que pudo hacer su segundo sencillo. "No te enamores" no solo vino a refrescar los sonidos nacionales con una estética muy cercana a las tendencias anglo, si no que además incluía una original y poderosa letra, desde el punto de vista de una chica que advierte que las mujeres también rompen corazones. / Osvaldo Lizama.

