Los conciertos que marcaron la última década en Chile

Termina la década de los 2010s, 10 años en donde la cartelera de conciertos en Chile vio pasar nombres consagrados, bandas que se presentaron por primera vez y artistas que se aventuraron en un formato particular.

No sólo hubo presentaciones individuales memorables, sino que entre 2010 y 2019 los festivales también fueron una instancia para disfrutar de conciertos que quedarán en la retina de muchos.

Para cerrar la década, el equipo de Magazine de Cooperativa elaboró una lista con 15 conciertos destacados que vivimos entre 2010 y 2019.

Rage Against the Machine, Estadio Bicentenario La Florida, 2010

Las probabilidades de que Rage Against the Machine, una de las bandas anglo más influyentes de los 90, se volviera a juntar eran bajas. Más aún el hecho de venir a un país tan lejano como Chile. Sin embargo, todo se alineó y los estadounidenses debutaron el 11 de octubre de 2010 en el Estadio Bicentenario de La Florida, en medio de un desbordante público y la represión policial incluso dentro del recinto. Finalmente el concierto, con tributo a Víctor Jara incluído, terminó siendo el favorito del guitarrista Tom Morello. / Osvaldo Lizama.

Rush, Estadio Nacional, 2010

40 años después, el conjunto canadiense finalmente debutó en Chile. Y lo hizo ante 40 mil fanáticos que repletaron el Estadio Nacional, ansiosos por ver y escuchar esas melodías que por años regaló el trío. Ver a Geddy Lee, Alex Lifeson y Neil Peart en vivo, unos años antes de decir adiós, fue un regalo para los amantes de la buena música. / Javier Núñez.

Iron Maiden, Estadio Nacional, 2011

Ya habían estado en otras ocasiones pero lo de abril de 2011 fue histórico y contundente: la Dama de Hierro regaló casi dos horas de show en su primera vez en el Estadio Nacional, una instancia esperada por los fanáticos y por la misma banda. Para el recuerdo, los hombres de "Fear of the Dark" registraron el concierto para disfrutarlo en CD y DVD. / Javier Núñez.

Paul McCartney, Estadio Nacional, 2011

Era la primera vez que el ex Beatle visitaba Chile en esta "nueva era" de shows en vivo. Ya lo había hecho en 1993, pero con un éxito inversamente proporcional a lo que significa su figura. Sin embargo, en mayo de 2011 visitó el Estadio Nacional para dar su mejor presentación en el país hasta la fecha. Además, ocurrió en un momento en el que nunca se pensó que McCartney podría llegar a dar cuatro shows en Chile durante la última década. / Osvaldo Lizama.

Sting, Festival de Viña del Mar, 2011

La historia de Sting y Chile es estrecha y de larga data. Ha venido con The Police, en formato solista y con ese experimento que realizó hace unos años junto a Shaggy. Sin embargo, este concierto de 2011 tiene los ingredientes perfectos: el inglés en su madurez artística cantando en el festival televisado más importante de Latinoamérica y junto a una numerosa orquesta sinfónica. / Osvaldo Lizama.

Roger Waters, Estadio Nacional, 2012

El disco "The Wall" de Pink Floyd salió de gira nuevamente con Roger Waters, ahora con una impresionante puesta en escena que desplegó su "muro" a lo ancho del Estadio Nacional. Un repaso del disco de 1979 que incluyó fuegos artificiales y un avión que sobrevoló el recinto en su primera canción, una muestra de un show a la altura de la figura del bajista. / Javier Núñez.

The Cure, Estadio Nacional, 2013

Los mitos sobre Robert Smith y su supuesto miedo a volar habían sido por años la excusa que los fanáticos intentaban digerir para entender la ausencia de The Cure en Chile. Pero eso quedó en el olvido cuando aparecieron en el Estadio Nacional y regalaron su historia musical en un concierto que se desplegó por tres horas y media. / Javier Núñez.

Los Jaivas, frontis Bellas Artes, 2013

La mejor forma de celebrar 50 años de carrera (algo no menor) fue con esas 80 mil personas que llegaron hasta el frontis del Museo de Bellas Artes para acompañar al grupo más importante de la música chilena. Con Los Tres, Inti Illimani Histórico y Congreso, entre otros ilustres invitados, la banda de Viña del Mar hizo historia en el festejo de su medio siglo. / Javier Núñez.

Lollapalooza, Parque O'Higgins, 2014

En sus 10 ediciones chilenas, Lollapalooza ha dejado decenas de conciertos memorables. Pero hasta ahora ninguno supera a la versión de 2014 que, con un soñado cartel, instaló al festival como un imperdible cultural del primer semestre en el país. Aunque incluyó el peor show de Red Hot Chili Peppers en esta década, el festival reunió el potente debut de Soundgarden, y los conciertos de Nine Inch Nails, Arcade Fire, Pixies, Johnny Marr, Lorde, The Wailers y New Order, además de la mejor presentación de Ana Tijoux en la historia del evento. / Osvaldo Lizama.

David Gilmour, Estadio Nacional, 2015

El debut del guitarrista en el principal recinto del país estuvo lleno de emociones y sensaciones. No sólo se replicó esa pantalla circular que Pink Floyd llevó en sus años mozos por el mundo, sino que los fanáticos chilenos pudieron escuchar en vivo esos acordes míticos de la misma mano e interpretación de su creador, David Gilmour. / Javier Núñez.

The Rolling Stones, Estadio Nacional, 2016

Otros que gozaron de la "nueva era" de shows en vivo fueron The Rolling Stones, que habían actuado por primera vez en Chile en 1995. En 2016, con varios años más encima, los británicos volvieron al país para demostrar por qué son una de las instituciones de la música a nivel mundial. Un set redondo lleno de hits, con Mick Jagger en uno de sus mejores momentos y la euforia de los "rollingas" chilenos al ver a sus ídolos, hacen del concierto de The Rolling Stones uno inolvidable. / Osvaldo Lizama.

Festival Maquinaria, Club Hípico, 2011

La segunda versión del festival Maquinaria fue la mejor de toda su historia, especialmente para los fanáticos de la música de los 90. Entre sus números estuvieron el debut en Chile de Alice in Chains, el retorno de Stone Temple Pilots y Sonic Youth, el especial show de Faith no More tocando su mejor disco, Chris Cornell junto a Alain Johannes en formato acústico y el polvoriento espectáculo de Primus. Además, estuvo Damian Marley, el hijo más destacado de Bob, y Snoop Dogg que puso a bailar a un público mayoritariamente rockero. / Osvaldo Lizama.

Chris Cornell, Teatro Municipal de Santiago, 2016

Otro que estuvo en Chile en varias oportunidades en la última década fue el fallecido Chris Cornell. Su última visita fue la del 2016, cuando aterrizó en el Teatro Municipal de Santiago para tres íntimos conciertos con repertorios distintos. Soundgarden, Temple of the Dog, Audioslave y su polémica carrera solista estuvieron presentes, con un Cornell extremadamente cómodo y comunicativo con el público. Seis meses después el músico se suicidó en Estados Unidos. / Osvaldo Lizama.

Mon Laferte, Festival de Viña del Mar, 2017

No importó que fuera jurado, sabiendo el menor tiempo y exposición que tienen los miembros de esa instancia en el Festival. La chilena, ya radicada en México, sorprendió a todos con su propuesta en vivo, digerida en tierras norteamericanas y aplicada en el principal evento musical de Latinoamérica. Sólo 10 canciones que quedaron registradas para siempre en la memoria. / Javier Núñez.

Radiohead, Estadio Nacional, 2018

Una década después de su debut, el conjunto británico volvió a Chile con un memorable concierto en el recinto más grande del país. El show en el Estadio Nacional estuvo sobre las expectativas de los fanáticos, llenó de canciones inolvidables el repertorio y con el fervor de un grupo insigne en la historia de los últimos años. / Javier Núñez.