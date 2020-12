Excelentes resultados ha tenido "All You're Dreaming Of", canción que Liam Gallagher lanzó a fines de noviembre. El músico británico destacó esta mañana que su tema se encuentra en el segundo lugar de las listas. El sencillo proyecta a convertirse en el número uno y más codiciado en Navidad. "Aunque se podría esperar que el ex Oasis escribiera una oda ruidosa al caos navideño alimentado por el alcohol, 'All You're Dreaming Of' es el polo opuesto: un delicado , balada encantadora y perfectamente compuesta sobre el triunfo del amor en tiempos de crisis", señaló un reciente artículo del medio especializado NME sobre la canción.

