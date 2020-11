La cantautora LP estrenó su nuevo sencillo "How Low Can You Go", tema que sucede a su exitosa canción anterior "The One That You Love". "El tema representa una amalgama de muchas noches locas que tuve en Nueva York y Los Ángeles. (Las personas) A veces se quedan contigo, a veces no", indicó la estadounidense sobre la inspiración de este trabajo.

