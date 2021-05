Metallica volverá a emitir conciertos todos los lunes en YouTube

Entre marzo y agosto de 2020, Metallica compartió registros en vivo a través de YouTube como incentivo a quedarse en casa y recaudar dinero, idea que se repetirá desde este lunes 24.

#MetallicaMondays es la iniciativa que lanzó la banda para exhibir shows completos desde sus inicios hasta 2019.

Esta segunda parte comenzará este lunes 24 de mayo con el show del 6 de septiembre de 2018 en Lincoln, Nebraska, filmado en la etapa norteamericana de la gira "WorldWired", incluida una actuación muy poco común de "The Unforgiven III".

Tal como el año pasado, #MetallicaMondays contará con eventos de recaudación de fondos. En 2020, reunieron más de 100 mil dólares que fueron canalizados a través de su fundación All Within My Hands.