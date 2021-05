Natalia Lafourcade, reciente ganadora de dos Grammy Latino y un Grammy Awards, se unió al maestro de la salsa, Rubén Blades, para su segundo single de Un Canto por México Vol. 2. La mexicana reversionó su canción Tú sí que sabes quererme junto a la leyenda de la salsa y a la rapera y activista social Mare Advertencia. "“Tú sí sabes quererme” toma su segundo vuelo en Un canto por México vol. 2. Esta vez se llena de fuerza, encanto y feminidad al ser toda una orquesta de músicos, músicas y artistas increíbles los que lo impregnan de nueva vida. Hace algunos años, en 2017, compartí este tema en la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas. El destino movió sus hilos pues mi lugar entre el público estaba junto al del maestro Rubén Blades. Y de pronto el señor volteó, me dio la mano, un abrazo y me dijo lo mucho que le gustaba esta canción. Yo no supe qué decir, me quedé muda tratando de mantener la calma, apenas alcancé a decir: “por favor maestro, un día cantemos juntos” y en ese preciso instante, anunciaron que Rubén Blades había ganado el Grammy al mejor álbum de salsa. Entonces me dio otro abrazo veloz y subió al escenario feliz a recibir su reconocimiento. Años más tarde, tengo la dicha de invitarlo y que él acepte colaborar con su enorme talento y presencia en este proyecto musical. Uniéndose así a esta importante causa y gran familia", expresó la artista. Al igual que Un Canto por México Vol 1, esta vez el proyecto musical benéfico de Lafourcade vuelve a apoyar a una institución. En esta oportunidad el desafío es reconstruir el Centro de Documentación del Son Jarocho que en 2017 se vio muy afectado.

LEER ARTICULO COMPLETO