Paloma Mami y Bad Bunny encabezan lo más escuchado en Spotify en 2019

Comenzando diciembre, la plataforma de streaming Spotify reveló los artistas y las canciones más escuchadas de este 2019, donde el ritmo urbano protagoniza las listas.

En lo local, Paloma Mami tiene el primer lugar de los artistas chilenos más escuchados de la plataforma, confirmando su popularidad alcanzada durante la última temporada.

Y no solo eso, porque la cantante también encabeza la lista de las canciones de artistas chilenos más escuchadas de Spotify en 2019: "No te enamores" y "Fingías" ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente.

Otros nombres nacionales que destacan dentro de lo más escuchado son Pablo Chill-E, Santaferia (banda que tuvo el primer lugar en 2018) y Drefquila.

La plataforma de streaming también reveló los exponentes extranjeros más escuchados este 2019 en Chile, liderados por Bad Bunny, quien también tiene el álbum con mayores reproducciones del año, "X 100PRE". Además, "Callaíta" y "No me conoce" están en el Top 5 de lo más escuchado en el país.

A nivel global, Post Malone se convirtió en el artista más escuchado en la plataforma, seguido por Billie Eilish cuyo álbum debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", lanzado en marzo, logró el primer puesto en reproducciones de la temporada. La canción más escuchada del año es "Señorita" de Camila Cabello y Shawn Mendes.

Artistas chilenos más escuchados en el país

1. Paloma Mami

2. Pablo Chill-E

3. Santaferia

4. Cami

5. Drefquila

Artistas más escuchados en Chile

1. Bad Bunny

2. Anuel AA

3. Ozuna

4. Daddy Yankee

5. J Balvin

Artistas femeninas más escuchadas en Chile

1. Karol G

2. Paloma Mami

3. Cami

4. Becky G

5. Natti Natasha

Artistas masculinos más escuchados en Chile

1. Bad Bunny

2. Anuel AA

3. Ozuna

4. Daddy Yankee

5. J Balvin

Canciones más escuchadas en Chile

1. "Otro Trago" - Darell, Sech

2. "Callaita" - Bad Bunny, Tainy

3. "No Me Conoce – Remix" - Bad Bunny, J Balvin, Jhay Cortez

4. "Amanece" - Anuel AA, Haze

5. "Soltera – Remix" - Bad Bunny, Daddy Yankee, Lunay

Álbumes más escuchados en Chile

1. X 100PRE - Bad Bunny

2. Homerun - Paulo Londra

3. Sueños - Sech

4. Épico - Lunay

5. Gangalee – Farruko

Canciones de artistas chilenos más escuchadas en el país

1. "No Te Enamores" - Paloma Mami

2. "Fingías" - Paloma Mami

3. "Hookah & Sheridan s" - Tommy Boysen

4. "Not Steady" - Paloma Mami

5. "Te Quiero Ver" - Ceaese, Polimá Westcoast, Utopiko, Young Cister

Artistas más escuchados

1. Post Malone

2. Billie Eilish

3. Ariana Grande

4. Ed Sheeran

5. Bad Bunny

Álbumes más escuchados

1. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

2. Hollywood's Bleeding - Post Malone

3. thank u, next - Ariana Grande

4. No.6 Collaborations Project - Ed Sheeran

5. Shawn Mendes - Shawn Mendes

Canciones más escuchadas

1. "Señorita" - Camila Cabello, Shawn Mendes

2. "bad guy" - Billie Eilish

3. "Sunflower" - Post Malone, Swae Lee

4. "7 Rings" - Ariana Grande

5. "Old Town Road - Remix" - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

Artistas femeninas más escuchadas

1. Billie Eilish

2. Ariana Grande

3. Taylor Swift

4. Camila Cabello

5. Halsey

Artistas masculinos más escuchados

1. Post Malone

2. Ed Sheeran

3. Bad Bunny

4. Khalid

5. J Balvin