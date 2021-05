El rapero Lil Nas X fue el artista invitado del último episodio de "Saturday Night Live", el clásico programa de comedia estadounidense. Allí el joven cantante hizo dos temas en vivo, entre ellos "Montero (Call me by your name)", donde sufrió un vergonzoso desperfecto en su pantalón. "Gracias por la noche favorita de mi carrera", escribió más tarde en sus redes sociales.

