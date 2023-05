Shakira lanza "Acróstico", una dulce balada dedicada a sus hijos

La cantante colombiana Shakira ha publicado este viernes en todas las plataformas la canción titulada "Acróstico", cuya letra está dedicada a sus hijos, Milan y Sasha, un nuevo tema tras la trilogía dedicada a su expareja, Gerad Piqué y la colaboración con Karol G en "TQG".

"Me enseñaste que el amor no es una estafa; Y que cuando es real no se acaba; Intenté que no me veas llorar; Que no veas mi fragilidad", dice Shakira en la canción.

Con este tema, Shakira parece querer cerrar una etapa en su vida con mensajes de superación como se puede escuchar en el estribillo: "Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo; Una sonrisa tuya es mi debilidad; Quererte sirve de anestesia al dolor; Hace que me sienta mejor; Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy".

En pocos meses, Shakira ha sacado al mercado temas de gran éxito como "Te felicito" junto al puertorriqueño Rauw Alejandro; "Monotonía", una bachata que grabó con el puertorriqueño Ozuna; y "Music Sessions #53" junto al productor argentino Bizarrap, que en solo dos semanas acumuló casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

Ahora, parece que la barranquillera comienza una etapa más dulce con la balada "Acróstico".