Concierto de Emperor crece y se traslada al Caupolicán

El concierto que dará en 2020 la leyenda del black metal noruego Emperor en Santiago cambió de recinto, por la alta demanda de entradas.

Originalmente programado para el 26 de mayo del próximo año en el Teatro Teletón, ahora el debut en Sudamérica del trío escandinavo será en el Teatro Caupolicán.

La producción explicó que las entradas ya adquiridas son igualmente válidas para le nueva locación.

Como el recinto de calle San Diego tiene mayor capacidad, los nuevos tickets saldrán a la venta al mediodía del miércoles 28 de agosto, a través del sistema Puntoticket y físicamente en el Teatro Oriente (Pedro de Valdivia 99, Providencia), en los PuntoTicket Store (Padre Mariano 236 local 102, Providencia y mall Parque Arauco Piso 2, Local 649, Las Condes), tiendas Hites y Cinemark.

La entrada es general para platea y tiene un valor de 30.000 pesos, y de 35.000 pesos el día del evento. La cancha está agotada.

Nacido en Telemark, Noruega, en 1991, Emperor fue parte del inicio de la polémica escena de black metal escandinava, marcada no sólo por su sonido extremo, sino que también por la quema de iglesias, homicidios y rituales.

Su primer demo, "Wrath of the Tyrant", estableció a la banda como algo fuera de lo común, que ratificaron en 1994 con su disco "In the Nightside Eclipse" (1994), considerado un trabajo clave en el desarrollo del black metal y el metal en general.

Su segundo disco, "Anthems to the Welkin at Dusk", de 1997, corroboró todas las expectativas, estableciendo una marca indeleble y la consagración completa del grupo.

Luego editaron 2 discos, "IX Equilibrium" y "Prometheus - The Discipline of Fire & Demise", y en 2001 dieron por cerrado su ciclo de vida, partiendo sus integrantes a diferentes proyectos, tanto musicales como empresariales.

Tuvieron que pasar años para que Emperor regresara con un show especial a los festivales Inferno (Noruega) y Wacken (Alemania), que fue grabado y editado como disco doble y DVD.

Ahora, y sin intención alguna de reagruparse y volver a grabar, Ihsahn (voz y guitarras), Samoth (guitarras) y Trym (batería) mantienen la costumbre de tocar cada ciertos años en festivales seleccionados, reviviendo la oscura aura de su música.