La cantante Stevie Nicks, conocida por ser la voz de Fleetwood Mac, estrenó "Show them the way", su primera canción solista desde 2014. El tema fue escrito en 2008 y se centra en la historia política de Estados Unidos, haciendo un llamado a votar en las próximas elecciones presidenciales. "Espero que esta canción y su letra sean vistas como una oración por nuestro país y por el mundo", dijo la artista a Variety. En el tema participa Dave Grohl en batería y el productor Greg Kurstin.

LEER ARTICULO COMPLETO