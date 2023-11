The Hives tuvo explosivo y contundente regreso a Chile

Este 2023, The Hives concretó su vuelta a Chile con un potente concierto en el Teatro Caupolicán, que se repletó de fanáticos de la banda sueca.

"The Death Of Randy Fitzsimmons" es el álbum que lanzaron meses atrás y que es el motivo de la gira por Sudamérica del grupo, con una parada en Santiago la noche del lunes 27.

Pasadas las 21:00 horas, The Hives apareció en el escenario con sus trajes, vestimenta habitual del grupo en dos décadas y que en esta ocasión estaban adornados por especies de rayos que tenían fluorescencia al apagarse las luces.

"Bogus Operandi" inició el concierto antes los primeros saltos del público pero fue con "Main Offender" que todo explotó, seguido por "Walk Idiot Walk", con el vocalista Pelle Almqvist enérgico acercándose al público y demostrando su acostumbrado español.

Fueron 70 minutos en los que no faltaron ni las canciones precisas de "The Death Of Randy Fitzsimmons" ni los éxitos convertidos en clásicos del nuevo siglo, como "Hate to Say I Told You So" (con el público coreando el sonido del bajo), "I'm Alive" y "Go Right Ahead".

Para el bis, The Hives volvió con solo dos canciones pero que formaron el momento más potente de la noche: "Come On" y "Tick Tick Boom" dieron punto final al intenso concierto en el reencuentro con los fanáticos chilenos.

Setlist de The Hives en Chile 2023