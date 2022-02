Thom Yorke y Jonny Greenwood compondrán música para la nueva temporada de "Peaky Blinders"

El director de la serie de drama histórico Peaky Blinders, Anthony Byrne, reveló que los miembros de Radiohead, Thom Yorke y Jonny Greenwood, crearán un soundtrack original para la última temporada.

Si bien la música de la banda británica ha sido anteriormente parte ciertas escenas, corresponde a la primera vez que ambos componen música para producción protagonizada por Cillian Murphy, quien junto a Byrne se ocupa de seleccionar las canciones que formarán parte.

"Thom Yorke y Johnny Greenwood contribuyeron con algunas cosas originales", aseguró Byrne, quien añadió que se siente "en la luna sobre todo eso. "La música siempre ha sido muy importante históricamente, y yo tenía muchas ganas de incorporarle una partitura dramática", dijo.

"Lo estamos usando mucho más en esta temporada. "Es una temporada mucho más pesada, por lo que la partitura lleva las cosas en una dirección muy diferente", aseguró. "Siempre se trata de Tommy (Shelby) y de su espacio mental. A eso vuelvo siempre".

En paralelo, Greenwood posee un historial dirigiendo música original para filmes –más rencientemente para "The Power of the Dog"– habiendo sido nominado a una serie de premios durante su carrera.

En el caso de Yorke, se estrenó en la composición de bandas sonoras en 2018 con "Suspiria", de la película de Luca Guadagnino con el mismo nombre.