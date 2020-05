El ex chico reality, Arturo Longton, usó su cuenta de Instagram para anticiparse a las bromas que le llegan cada 1 de mayo por su supuesta aversión al trabajo. "Ya que me van a webiar todo el día me adelanto y subo la foto que llevan publicando durante los últimos 15 ańos", dijo Longton, dueño de un trabajado físico.

LEER ARTICULO COMPLETO