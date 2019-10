Se hartó. La modelo y conejita Playboy Daniella Chávez realizó un agudo posteo en su cuenta de Instagram, donde posee más de 12 millones de seguidores. "Ahora escucho a todos los políticos con soluciones, ideas, proyectos, etc. ¿Por qué no lo hicieron antes? Ahora que los apretaron quieren hacerse del pueblo y ayudar, cuando siempre se hicieron los tontos por no decir (weones) con el pueblo! Todos los partidos políticos tiran los proyectos para atrás porque siempre están en contra hasta que el proyecto los beneficie a uds como partido, no aprueban cuando es para la gente", escribió.

