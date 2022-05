Después de tiroteo en Texas: Harry Styles hace llamado a terminar la violencia con armas

El cantante británico Harry Styles recientemente se pronunció con respecto al trágico atentado en una escuela de Texas que terminó con la vida de 19 niños y dos profesoras, detallando el aporte que hará en pos de frenar este tipo de situaciones.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, en primer lugar, el intérprete de "As it Was" lamentó lo ocurrido: "Junto con todos ustedes, he estado absolutamente devastado por la reciente cadena de tiroteos masivos en Estados Unidos, culminando en el último en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas", escribió.

Con un pie de foto que dice "Que termine la violencia con armas", agregó que se asociará con la principal organización que trabaja para tal propósito, Everytown for Gun Safety y que donará parte parte de lo recaudado en su gira por Estados Unidos.

Según aclaró el sitio Variety, se entregará más de un millón de dólares para ese fin. Anteriormente, la cantante estadounidense Taylor Swift también habló sobre el tema: "Nosotros, como nación, nos hemos condicionado a una angustia insondable e insoportable", escribió en un tuit.