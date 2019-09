La actriz y conductora Belén Soto compartió una foto sin nada de la cintura hacia arriba y dejó un potente mensaje motivacional: "Quizás hace un tiempo atrás no me hubiera atrevido a sacarme una foto así donde me sintiera 'sexy' pero me ENCANTÓ, de verdad! Fue bacan! Es tan lindo explorar y conocer nuestro cuerpo".

