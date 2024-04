Exchica Mekano estuvo al borde la muerte tras fallido tratamiento estético

Ruth Gamarra, recocida por haber sido parte de "Mekano", debió someterse a una cirugía de urgencia tras un fallido tratamiento estético, que le provocó una lesión en la cadera.

"Esto es resultado de un procedimiento. Me iba a achicar las pechugas en 2021 y no lo hicieron porque tenía unos quistes (...) como tenía todo pagado, le dije al médico, de estúpida porque me arrepiento, que me pusiera grasa en los glúteos", reveló la emprendedora a LUN.

No obstante, su cuerpo terminó rechazando la grasa. "Pero lo peor es que me vengo a enterar, gracias a otro cirujano conocido mío en Paraguay, que en vez de ponerme la grasa sobre ésta, lo hicieron sobre el músculo. Eso es peligroso, puede llegar a matarte", señaló Gamarra.

Tras esto la mujer, que sufrió a una afección a las dos cabezas de sus femorales, decidió pausar sus proyectos y viajar a su país natal, donde se sometió a una cirugía.

"Me pusieron un implante de células madre en la cadera derecha", explicó. "En el lado izquierdo, tengo todavía partes blancas. El lado derecho está en etapa 3 es decir, ya no le llegaba sangre a mi cabeza femoral (...) Lloraba de dolor en Chile", añadió.

Asimismo, la exintegrante del programa juvenil confesó estar más tranquila, aunque hace unas semanas estuvo complicada. "Se me va a pasar el dolor. Sufrí tanto, tanto. Tengo tanta resistencia al dolor, que recién hace dos meses me di cuenta que tenía necrosis", sentenció.