La ex chica reality Francisca Undurraga publicó un sentido posteo luego de que una usuaria la acusara de vender su cuerpo. "Me da una pena enorme que en vez de enfocar su energía en tratar de llevar esta catástrofe a nivel mundial, desde el amor, sigan vomitando mierda.... no han aprendido nada", publicó Undurraga, junto a una sensual imagen en México, donde la pilló la pandemia.

