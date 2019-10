Nicolás Leiva, hermano de Sebastián "Cangri" Leiva, le dedicó imágenes del recuerdo y un sentido texto al fallecido ex chico reality, quien hubiese cumplido 27 años el fin de semana. "Feliz cumpleaños mi hermanito hermoso, primer año que pasamos nuestros cumpleaños separados, qué amargo es todo esto, no sabes la falta que me has hecho estos casi 8 meses de tu partida, mi compañero de mil batallas, mi héroe", publicó.

