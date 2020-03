Ingrid Cruz recordó una bochornosa anécdota que ahora se toma con humor y ocurrió en 1998, en plena grabación de la teleserie "Marparaíso". En una transmisión de Instagram, junto a Jorge Zabaleta, contó los detalles de su "peor vergüenza televisiva", por la que su compañero la molestó constantemente. "La Ingrid sale del agua súper sexy y no cachó que se le bajó el traje de baño", dijo el actor. Ella explicó más: "Veía que el director, que era Cristián Mason Me dice 'mi amor, arréglese el traje de baño'. Yo me miro las pechugas y le digo 'pero si está todo bien' y me dice 'abajo'. Miro abajo y ¡no lo podía creer!".

