Neme encara a JC Rodríguez por la salida de Fran García-Huidobro de Mega

El periodista José Antonio Neme enfrentó a Julio César Rodríguez por la salida de Fran García-Huidobro de Mega, quien dejó la estación del grupo Bethia para regresar a Chilevisión.

Durante el podcast "Por qué tenía que decirlo", el animador encaró a Rodríguez -director de programación del canal de Paramount- por llevarse a su compañera de "Only Fama", estelar farandulero que hacían juntos cada viernes.

"Empezamos con las deslealtades", soltó. "Lo que pasa es que no se hace lo que tú hiciste. Te llevaste a la Francisca García-Huidobro. Desarmaste un proyecto existoso".

Por su parte, el conductor de "Contigo en la mañana" negó haber estado involucrado en el fichaje de su expareja.

"La quisimos, la cuidamos. Está bien, usaste tus tentáculos. Tocaste la flauta de Hamelin y ahí va la otra. Lo mismo que hizo hace 30 años, seguirte hasta que llegó Joaquín", dijo Neme, aludiendo al romance que su colega mantuvo con la "Dama de Hierro" y al hijo que tienen en común.

Además, el rostro de Mega confirmó que entrevistará en profundidad a García-Huidobro este viernes. "Así te la voy a mandar: desnuda, después de que haya contado todo", dijo en tono humorístico.