Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.5°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Neme encara a JC Rodríguez por la salida de Fran García-Huidobro de Mega

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Empezamos con las deslealtades", lanzó el rostro de Mega al ejecutivo de CHV.

Neme encara a JC Rodríguez por la salida de Fran García-Huidobro de Mega
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El periodista José Antonio Neme enfrentó a Julio César Rodríguez por la salida de Fran García-Huidobro de Mega, quien dejó la estación del grupo Bethia para regresar a Chilevisión. 

Durante el podcast "Por qué tenía que decirlo", el animador encaró a Rodríguez -director de programación del canal de Paramount- por llevarse a su compañera de "Only Fama", estelar farandulero que hacían juntos cada viernes. 

"Empezamos con las deslealtades", soltó. "Lo que pasa es que no se hace lo que tú hiciste. Te llevaste a la Francisca García-Huidobro. Desarmaste un proyecto existoso". 

Por su parte, el conductor de "Contigo en la mañana" negó haber estado involucrado en el fichaje de su expareja. 

"La quisimos, la cuidamos. Está bien, usaste tus tentáculos. Tocaste la flauta de Hamelin y ahí va la otra. Lo mismo que hizo hace 30 años, seguirte hasta que llegó Joaquín", dijo Neme, aludiendo al romance que su colega mantuvo con la "Dama de Hierro" y al hijo que tienen en común. 

Además, el rostro de Mega confirmó que entrevistará en profundidad a García-Huidobro este viernes. "Así te la voy a mandar: desnuda, después de que haya contado todo", dijo en tono humorístico. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada