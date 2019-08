Renata Bravo tras denuncia en Fiscalía por video íntimo con su nombre: "Me fue más o menos"

A comienzos de este 2019, Renata Bravo tuvo que desmentir que un video que circulaba en sitios pornográficos era protagonizado por ella.

La actriz se tomó con buen humor que la confundieran con la mujer que aparece en un video íntimo de carácter sexual, pero en mayo interpuso una denuncia, pues la situación sobrepasó los límites.

El video era compartido en redes sociales y en internet con su nombre, pese a que no se trata de ella.

En sus historias de Instagram, la actriz contó que estaba en la Fiscalía de Las Condes, donde hizo la denuncia, pues la citaron a declarar. Pero se llevó una desilusión.

"Me fue más o menos no más. Me explicaba el fiscal que esto no es un crimen, porque no hay menores de edad involucrados. La única afectada aquí soy yo, a mi honra. Que esté mi nombre involucrado con un video porno que no soy yo".

"Es muy difícil bajar mi nombre o el video porque son páginas internacionales y es un reverendo cacho llegar a ellos. A mi no me interesa que saquen el video, sino que saquen mi nombre", agregó la comediante y panelista de "Milf".

Según contó, le dijo "al fiscal 'perdí el tiempo no más', (y respondió) 'no, porque al menos tenemos la denuncia'.”