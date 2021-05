La segunda temporada de la serie romántica de antología, Modern Love, se estrenará el viernes 13 de agosto, exclusivamente en Amazon Prime Video. El elenco cuenta con Gbenga Akinnagbe ("The Deuce"), Susan Blackwell ("Madam Secretary"), Lucy Boynton ("Bohemian Rhapsody"), Tom Burke ("Mank"), Zoe Chao ("Love Life"), Maria Dizzia ("Orange is the New Black"), Minnie Driver ("Cinderella"), Grace Edwards, Dominique Fishback ("Judas and the Black Messiah"), Kathryn Gallagher ("Jagged Little Pill"), Kit Harington ("Game of Thrones"), Garrett Hedlund ("Mudbound"), Telci Huynh ("God Friended Me"), Nikki M. James ("Book of Mormon"), Aparna Nancherla ("Corporate"), Larry Owens ("High Maintenance"), Zane Pais ("Room 104"), Anna Paquin ("Flack"), Isaac Powell ("Dear Evan Hansen"), Ben Rappaport ("For the People"), Milan Ray ("Troop Zero"), Jack Reynor ("Midsommar"), Miranda Richardson ("Stronger"), Marquis Rodriguez ("When They See Us"), James Scully ("You S2"), Zuzanna Szadkowski ("Gossip Girl"), Lulu Wilson ("The Gloria"s), Don Wycherley (Wild Mountain Thyme), Tobias Menzies ("The Crown" y Jeena Yi ("Unbreakable Kimmy Schmidt").

